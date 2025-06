Quattro giorni sullo sviluppo sostenibile 

“Immagina - Perché domani”. È la missione che si è data la quarta edizione del Festival dello sviluppo sostenibile, in programma da domani a sabato a Oristano. Saranno quattro giornate dedicate alla riflessione sul dare una nuova direzione al futuro dell'umanità e ricercare un nuovo modo per immaginarlo.

Il focus

Molti gli incontri e le tavole rotonde in programma al Chiostro del Carmine, con relatori di valenza nazionale e internazionale, oltre che momenti culturali e spettacoli serali in piazza Duomo, che danno vita a un programma vastissimo. E tanti i temi al centro del festival promosso da Legacoop e Dromos, in collaborazione con il Cru (Consigli regionali Unipol), Asvis (Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile), Forum disuguaglianze e diversità e Consorzio Uno (Università di Oristano), con il patrocinio del Consiglio e della Giunta regionale, della Provincia e del Comune di Oristano. Sul tavolo, i temi del protagonismo giovanile e del pieno sviluppo delle nuove generazioni, la sfida climatica e la transizione ecologica come motori di uno sviluppo equo, la povertà culturale, l'abitare sostenibile e la conciliazione tra lavoro dignitoso e vita sociale per le nuove generazioni.

Il “parterre”

Tra gli ospiti il presidente di Legacoop nazionale Simone Gamberini, il rettore dell'Università Federico II di Napoli Matteo Lorito, Luca Bianchi, direttore dello Svimez, l'economista Fabrizio Barca (presidente del Forum disuguaglianze e diversità), l'assessora regionale al Lavoro Desirè Manca, il presidente della Fondazione di Sardegna Giacomo Spissu, Giovanna Melandri, presidente della Social impact agenda per l'Italia, il presidente dell'Asvis Pierluigi Stefanini, la giornalista Francesca Schianchi, il presidente di Fondazione per il Sud Stefano Consiglio, la presidente di CulTurMedia Legacoop Giovanna Barni. E poi Pierangelo Cappai, presidente regionale della Fish Sardegna (Federazione italiana per i diritti delle Persone con disabilità e famiglie), Rossana Zaccaria, presidente di Legacoop abitanti, e Massimo Ascari, presidente nazionale di Legacoopsociali. Chiuderà i lavori della prima giornata Claudio Atzori, presidente Legacoop Sardegna.

