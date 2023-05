Quattro giorni sul Gennargentu per un corso di sopravvivenza 

Si è conclusa la quarta edizione del Gennargentu Lone Survivor sul versante desulese dell’omonima catena montuosa. Si tratta di un corso impegnativo, ideato e organizzato da Giuseppe Pili, di quattro giorni di sopravvivenza e superamento di prove fisiche e mentali con partecipanti provenienti da diverse zone della Sardegna, della Penisola e da oltre confine in un contesto impervio e selvaggio, condizionato dalle avverse condizioni meteo che hanno messo a dura prova i corsisti.

A mettersi alla prova non sono militari, ma persone comuni, tra cui per la prima volta una donna di Brescia. I partecipanti hanno attraversato scenari che mutavano radicalmente, cimentandosi in varie prove e facendo squadra per raggiungere gli obiettivi preposti. Gli istruttori del Gls hanno portato la propria competenza al servizio dei corsisti per far sì che anche questo appuntamento fosse unico nel genere.

L’evento promuove anche il territorio in quanto i giorni prima i partecipanti alloggiano tra Desulo, Aritzo e Belvì e hanno la possibilità di degustare e conoscere i prodotti tipici. Interessamento anche da parte di un network per portare il format in televisione, come un reality. «Ringrazio l’amministrazione comunale di Desulo - dice Giuseppe Pili - il sindaco di Giancristian Melis, l’agriturismo “Tascusi” di Pinuccio Pisu e il bar “Is Cubas” di Bastiano Frongia per il servizio offerto».

