Quattro giorni per un antidolorifico 

Da giorni alle prese con forti coliche renali e nel disperato tentativo di avere un farmaco che lo facesse stare meglio, si è trovato di fronte a una complicazione dopo l’altra. Dopo numerosi tentativi falliti negli ambulatori Asap, Dario Atzori, 77enne di Guspini, giovedì sera si è rivolto alla guardia medica e solo così è riuscito ad avere quello di cui aveva bisogno.

In coda

«Lunedì è cominciato un dolore insopportabile. Ho iniziato a prendere degli antipiretici e, non avendo medico di famiglia, sono andato agli ambulatori Asap di via Montale – racconta il pensionato –. Mercoledì mattina, l’ambulatorio era aperto dalle 9 alle 13, ma quando sono arrivato era già stato raggiunto il numero massimo di pazienti ammessi, ovvero 25». Il giorno successivo Atzori ha provato a giocare d’anticipo: l’apertura era prevista alle 15, ma lui alle 13,30 era già sulla soglia dell’ambulatorio di via Montale. Tutto inutile. «C’era chi si era messo in coda dalle 10,30 per riuscire a farsi visitare. Negli ambulatori della Asl sono presenti solo due medici per gestire migliaia di pazienti che da tempo non hanno un medico di famiglia al quale rivolgersi. La nostra è una comunità anziana e il problema non è solo riuscire a curarsi, ma trovare chi possa assisterlo», aggiunge l’uomo che, dunque, anche mercoledì è tornato a casa con un nulla di fatto. Giovedì notte, quando il dolore era diventato ormai insopportabile, il 77enne si è recato alla guardia medica dove è stato accolto da un medico che si è finalmente occupato di lui: «Ho trovato un medico disponibile che mi ha prescritto il farmaco di cui avevo bisogno e lo ringrazio. Ora dovrò andare dall’urologo per ulteriori accertamenti».

Nuovi orari

Come Dario Atzori sono circa cinquemila i residenti di Guspini senza medico di base, un numero destinato a crescere a novembre con il pensionamento della dottoressa Tuveri. Il sindaco Giuseppe De Fanti consapevole delle difficoltà vissute quotidianamente dai suoi concittadini ha chiesto alla Asl di incrementare il servizio e lunedì si vedranno i primi effetti: «Finora a Guspini erano coperte solo alcune mezze giornate per circa 10 ore complessive divise in una mattina e due pomeriggi, ora verranno assicurate quattro ore tutti i giorni», annuncia De Fanti. «A seguito di approfondite e positive interlocuzioni tra il sindaco e il direttore generale della Asl Giorgio Carboni, si è deciso di raddoppiare le ore degli ambulatori Asap per assicurare l’assistenza ai pazienti senza medico», fanno sapere dalla Asl.

