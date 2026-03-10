Quattro giorni nel segno dei carciofi 

Prenderà il via domani la sagra dei carciofi di Samassi. Ricco il programma delle iniziative che vivrà il suo clou nel fine settimana.

Domani dalle 9 alle 12 laboratorio di degustazione incentrato sulla Comunità del cibo e dell’agro-biodiversità con merenda al carciofo, curato dall'Agenzia Laore in collaborazione con la ditta Convivium, rivolto agli alunni dell’asilo e delle elementari.

Venerdì alle 8,30 laboratori didattici sulla terra cruda, a cura del collettivo Atelier Terrapia, rivolto agli alunni della Scuola Primaria, presso il Ced Terra, in via San Geminiano, 33. Alle 17,30 tavola rotonda “Valorizzazione della filiera del carciofo”, curato dal Comune di Samassi e dall’Agenzia Laore, presso l’Aula Consiliare in Via Grazia Deledda, 5.

Sabato gli stand della Fiera Agroalimentare e dell’Artigianato nelle vie del centro storico saranno aperti dalle 10 alle 20. nel centro storico verranno aperte al pubblico le antiche case campidanesi inserite nel circuito turistico esperienziale “Domus e Lollas de Samassi” dove sino alle 17 si svolgeranno laboratori esperienziali dedicati alla preparazione del raviolo di Samassi, delle panadas, sa costedda, all’arte di tingere i tessuti con le piante, ai profumi, alla cosmesi naturale e medicina sarda popolare. Punti ristoro saranno aperti in diverse zone del centro storico. Piatto forte il carciofo anche nel chiosco della Pro Loco in via Vittorio Veneto.

Alle 10,30 l’inaugurazione ufficiale della 36esina sagra del carciofo in Piazza San Giuseppe, alle 11:30 Show cooking “Il carciofo a 360°” dello chef Alberto Sanna, in collaborazione col sommelier William Pusceddu e Radio Samassi, presso la corte campidanese di Casa Podda.

Ore 12:30/15:00 Proiezione docufilm “Il Violetto di Samassi” del regista Andrea Mura e altri docufilm presso sede dell’Associazione Città della Terra Cruda, in via San Geminiano. Alle 17 Show cooking dello chef Raffaele Altamura, promosso dall’Istituto Alberghiero Buonarroti-Volta di Arbus, a Casa Podda, in vico Benedetto Croce. Alle 18,30 spettacolo musicale con il gruppo “Balla Sardigna” in Piazza Costituzione

Domenica il programma comincia alle 9,30 con la Marcialonga del Carciofo, presso il Campo sportivo di Via Togliatti, organizzata dall’Atletica Mariano Scano. Dalle 10 apertura degli stand, delle case campidanesi, dei laboratori esperienziali, allietato dalle esibizione itinerante del gruppo folk Su Pottabi. Alle 18,30 Spettacolo musicale con il gruppo “Istentales” in Piazza Costituzione prima della cerimonia di chiusura della manifestazione prevista alle 20,30. (red. pro.)

