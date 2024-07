Quattro giorni di teatro nel parco giochi 

Giardini aperti 2024, in occasione del XVII Festival internazionale della sostenibilità, fa tappa a Siliqua, con quattro giorni di spettacoli teatrali. Dalla sera di sabato 13, a quella di martedì 16 luglio, le varie compagnie teatrali si alterneranno con diverse rappresentazioni all’interno del parco giochi comunale. La prima ad andare in scena, alle 19 del 13 luglio, sarà il Crogiuolo, con La valle dei mulini, seguirà, alle 21,30, Il giardino di Eva Mameli Calvino. La giornata di domenica si aprirà, alle 19, con lo spettacolo musicale Masquerade mask, della compagnia Fraternal, alle 21,30, Lianora reina, la storia di Eleonora d’Arborea, del teatro Tragodia. Lunedi, alle 19, andrà in scena Orlando furioso, della compagnia Fraternal, poi il Teatro d’Inverno, con Itis Galileo, un minuto di rivoluzione. La rassegna chiude il 16, con Il favoloso mondo di Esopo, di Akròama, seguito da Paesaggi interrotti, della Carovana Smi.

