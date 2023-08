Quattro giorni  di screening 

Ripartono a settembre, le giornate della prevenzione ecografica, organizzate dall’Associazione medici della prevenzione, in collaborazione con il Comune. Il primo appuntamento, a cui possono partecipare un massimo di 80 persone, è fissato per il 4 settembre, con lo screening ecografico per la tiroide. Il 6 ci sarà lo screening ecografico fegato-colecisti, riservato a un massimo di 60 persone di età superiore ai 39 anni, e a digiuno. Lo screening ecografico al seno, destinato a 60 donne di età superiore ai 34 anni, si terra l’11. Chiude, il 13, lo screening ecografico alla prostata, rivolto a un massimo di 60 uomini dai 50 anni in su. Gli esami si svolgeranno, a iniziare dalle 9, nei locali del Comune di via Carlo Alberto, per le prenotazioni rivolgersi al numero 3471347768.

RIPRODUZIONE RISERVATA