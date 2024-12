Quattro giorni di musica per salutare il 2024 

Quattro giornate di musica e divertimento in attesa del conto alla rovescia per salutare l’anno nuovo. L’unico concerto di San Silvestro del Sulcis Iglesiente si terrà a Iglesias : sul palco di piazza Sella salirà la band de “Le Vibrazioni” per una serata ricchissima che prevede anche lo show de “Il Pagante” e dei “We love 2000. Ma, intanto, da domani inizia una maratona musicale che per 72 ore permetterà di cantare e ballare sino a tarda notte a Carbonia, Sant’Antioco e Villamassargia.

Carbonia.

Si comincia oggi, alle 20, in piazza Roma a Carbonia, dove si terrà il concerto del cantante e virtuoso dell'armonica Moses Concas. Domani alle18.30 l'esibizione della compagnia Elledance con Inside Out e poi, alle 19.45, il concerto della cantante Carla Cocco. Durante la sera piazza Roma sarà illuminata dal sistema del video mapping sulla Torre Civica. Il 29, alle 16, l’esibizione di Lucilla, cantante amatissima dai bambini, poi a seguire dalle 18.30 prima una performance di dj quindi dalle 20 il concerto di Fred De Palma. Il 30 di dicembre il Comune riesce a recuperare in piazza Roma il concerto della tribute band Zucchero annullato nei giorni scorsi per il maltempo.

Sant’Antioco

Grande musica anche a Sant’Antioco dove si aggiunge una serata al cartellone degli eventi di capodanno 2024. Grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e alcuni commercianti, ci sarà musica anche domani in piazza Ferralasco. Sul palco i “Ramblers street music” con Matteo Gallus, Matteo Leone, Antonio Firinu, Francesco Atzori e Riccardo Sanna: seguirà il dj set con Nando Campesi. «Un evento che arricchirà ulteriormente il nostro programma - ha detto l’assessora Roberta Serrenti - i commercianti hanno pensato alla musica, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente». Il tris di serate prosegue poi il 29 con il gran concerto di fine anno: sul palco ci saranno gli attesissimi Dj Jad e Wlady degli articolo 31.

Spettacolo dal vivo anche il 30 dicembre, con i Tazenda, un ritorno sempre apprezzato per il gruppo che offrirà un mix tra folclore, musica e sardità. Non solo musica nell’interessante programma del natale antiochense, ma anche i colori e il calore di sempre.

Villamassargia

L’attesa è agli sgoccioli anche a Villamassargia: domenica è il gran giorno di Gabry Ponte, il dj torinese che promette di far esplodere il palco dell’impianto sportivo di via Dello Sport con la sua musica dance. Sono attese almeno cinquemila persone pronte a scatenarsi dalle 22 al ritmo di hit quali Blue, Monster, Felicità, Time to Rock.

A scaldare il pubblico prima che salga in consolle l’ex Eiffel 65 sarà il cantante locale Federico Sacco, in arte Rico Otfam, mentre le 3 ore di serata saranno chiude da un dj set. Via Dello Sport verrà resa pedonale (apertura cancelli 3 o 4 ore prima del concerto) con ingressi filtrati e parcheggi a pagamento previsti a ridosso dell’impianto (dove ci saranno anche punti ristoro e bagni) e nella vicina pineta, gratuiti nel resto del paese. (a. s.-s. g.-s. f.)

