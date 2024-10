Quattro giorni di festa per Sant’Isidoro 

A Pesus, nella frazione di Perdaxius, dal 9 al 13 ottobre, è in programma la Festa di Sant'Isidoro.

Quattro giorni di eventi per una festa molto sentita da tutto il territorio. «Dopo le feste di San Leonardo e di San Giacomo e Sant'Anna - ha detto Sebastian Fadda, assessore allo Spettacolo - si rinnova l'appuntamento con la festa campestre di Sant'Isidoro nella rinnovata frazione di Pesus. Oltre alla processione dei trattori, cavalieri e gruppi folk prevista per domenica con la santa messa, ci sarà la benedizione della nuova piazza e della cappella dedicata a Sant'Isidoro. La festa prevede diversi spettacoli, mercoledì il gruppo “Non siamo seri 2”, a seguire i cantautori Soleandro e gli Istentales con abbinata la sagra della vitella con il supporto della Pro Loco e del gruppo folk Is Meurreddus di Narcao. Infine, domenica, il concerto di Maria Luisa Congiu. Ringrazio l'amministrazione comunale, gli abitanti di Pesus e gli espositori». «Ci siamo adoperati - ha detto il sindaco Gianluigi Loru - per rendere la Festa un appuntamento sempre più importante nel panorama sulcitano. Ringrazio la famiglia Atzori per la disponibilità nell'utilizzo del terreno».

