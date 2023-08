Quattro giorni di controlli, nove denunce 

Un ponte di Ferragosto dopo tutto tranquillo, «anche grazie anche al senso civico dimostrato dagli oristanesi che hanno rispettato le buone regole del vivere civile sia sulle strade della provincia, sia nelle località balneari». Ieri il Comando provinciale dei carabinieri ha tracciato un bilancio dei quattro giorni appena trascorsi, durante i quali sono state impiegate numerose pattuglie delle stazioni e dei Nuclei Operativi e Radiomobile, nei territori delle Compagnie di Oristano, Mogoro e Ghilarza.

«In particolare i 528 servizi effettuati sulle principali arterie stradali ed obiettivi sensibili nei quattro giorni del ponte hanno consentito di azzerare i reati contro il patrimonio (nessuna denuncia ricevuta) e scongiurato ulteriori incidenti stradali gravi», si legge nella nota. In effetti l’unico incidente si è registrato a Putzu Idu, dove un oristanese ha perso il controllo dell’auto andando a schiantarsi sul tronco di un albero. Nove le persone denunciate: una per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e una per stato di ebbrezza; tre per spaccio di droga e altre due segnalate al prefetto. Sei le perquisizioni (3 in altrettanto auto e 3 personali); sequestrati 150 grammi di marijuana. Infine i carabinieri hanno controllato 85 esercizi pubblici, 1.579 persone e 1.508 veicoli elevando 28 multe (2 patenti ritirate). ( m. g. )

