Quattro giorni di celebrazioni per San Giuseppe Calasanzio 

Saranno quattro le giornate dedicate ai festeggiamenti di San Giuseppe Calasanzio, dal 24 agosto al 27. Un programma ricco di appuntamenti per una festa particolarmente sentita in paese. Nonostante San Giuseppe Calasanzio non sia il patrono, la storia di Isili si intreccia con quella del santo di Peralta e soprattutto dei Padri scolopi che qui hanno portato la scuola per tutti e soprattutto per i bambini più poveri.

Il 16 è cominciata la novena dedicata al santo ogni sera alle 18 nella chiesa a lui dedicata. Il 24 verrà inaugurata la mostra fotografica “Isili, istantanee dal passato” che sarà visitabile tutti i giorni della festa. Alle 18 al campo sportivo il primo memorial Giovanni Dessì con le vecchie glorie del Cagliari e dell’Isili, alle 19 al parco Asusa il torneo di basket che proseguirà anche il 25, mentre alle 22 lo spettacolo comico con Marco Piccu, a seguire dj set.

Venerdì la giornata si apre alle 9 con Arregodus un laboratorio per bambini in piazza San Giuseppe, alle 18 la messa solenne seguita dalla processione al termine della quale ci sarà un invito da parte del comitato e alle 22 il gruppo musicale Disizus. Sabato alle 15.30 ritorna il trofeo Calsanzio, gara di corsa su strada, dalle 22 nella piazza Asusa serata musicale con numerosi artisti amati dai più giovani. Domenica dalle 9 escursioni sul lago con il Circolo nautico con canoa, kajak, pedalò e dragon boat e raduno di moto e auto d’epoca. Alle 17 giochi per bambini e alle 22 i festeggiamenti si concludo con dj Diva e a seguire dj Jad e Wlady degli Articolo 31.

RIPRODUZIONE RISERVATA