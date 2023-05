Quattro giorni dedicati alla patrona 

Fervono i preparativi per la festa per la Santa Maria di Monserrat a Tratalias. L’avvio giovedì 18 con l’arrivo del simulacro al borgo medioevale: ad accoglierlo il neo parroco don Francesco Mannu. In serata l’accensione de su Fogaroni e lo spettacolo pirotecnico. Il 20 sarà la giornata dedicata all’ammalato e domenica alle celebrazioni presiedute dal vescovo e dal parroco. Alle 20:30 si svolgerà una fiaccolata fino al borgo. Giornata clou de Sa Festa Manna, lunedì 23 con le celebrazioni delle 11 e delle 17 e la processione per le vie del paese. Il simulacro della Santa verrà salutata martedì 23 alle 14:30 poco prima della ripartenza verso Gonnesa. Per i festeggiamenti civili il 19, serata musicale History Party, la tribute band Cantirya sabato 20, la serata danzante con dj Ezio prevista per domenica. Lunedì show con Pino e gli Anticorpi, e la lotteria. (f. m.)

