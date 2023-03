Quattro giornate di screening gratuiti 

Lo screening ecografico può salvare tante vite e ne sono convinti i componenti dell’associazione Anteas Guspini che da anni organizzano il progetto “Un’ecografia può salvarti”. In programma quattro giornate di screening nel mese di aprile: il 5 alla tiroide, il 12 fegato e colecisti, il 17 al seno e il 19 alla prostata, che saranno eseguite nella sede Avis di via don Minzoni 107.

Indagini mediche gratuite per i cittadini che ne usufruiranno, ma richiedendo l’utilizzo di apparecchiature all’avanguardia e professionalità specializzate: hanno dei costi che saranno proprio a carico dell’associazione promotrice. Come tutte le associazioni, anche Anteas ha risorse limitate e per coprire le spese degli screening sta organizzando, proprio in questi giorni, una raccolta fondi “Aiuta la prevenzione con un piccolo fiore per un grande pensiero di vita”. Da ieri, ma anche oggi e domani, in numerosi esercizi commerciali del paese ci sarà la vendita di viole del pensiero con la collaborazione dei commercianti che hanno messo a disposizione i loro spazi. «Per noi sarebbe importante riuscire a vendere tutte le 250 viole. Costano di 5 euro. L’anno scorso le piantine a disposizione erano 200 e sono finite subito, mettendo in evidenza il grande cuore dei guspinesi». (g. g. s.)

