Quattro giornate di festa per il patrono 

Questa sera a Villaperuccio, inizia la festa patronale. Il programma religioso, in onore della Madonna del Rosario, prevede oggi e domani la messa per le 19 e, domenica alle 10.40. Alle 19 la processione accompagnata dai gruppi folk e dalla banda “Verdi” di Sant’Antioco. Il programma civile prevede per oggi, alle 22, lo spettacolo di Matteo Bruno e Ciccoto. Domani gara motocross alle 21, a seguire, liscio in piazza. Domenica, alle 22, tributo a Vasco Rossi con i Modena park. Lunedì 26, alle 22, concerto di Maria Luisa Congiu. (m. g. p.)