Quattro giornate dedicate a Nostra Signora del Pilar e San Ranieri 

Via oggi ai quattro giorni di festa in onore dei patroni Nostra Signora del Pilar e San Ranieri.

Una festa, la più sentita e attesa, che guadagna una giornata in più, quella di oggi: «È un’aggiunta - dice l’assessora alla Cultura Sara Cambula - che abbiamo voluto perché nello stesso giorno si celebra anche a Saragozza e Calanda (il paese ha ampi trascorsi aragonesi oltre che pisani) la festa del Pilar. Dalle 19 ci sarà il gradito ritorno de Is Paradas con gli arrosti in piazza e dalle 20 il concerto della “Oma Big Band” (70 elementi) grazie alla Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara». Organizzata dal comitato parrocchiale e per la prima volta dal comitato Leva ’83, la festa prosegue venerdì con (alle 21) la gara poetica dialettale di sardo campidanese. Sabato, dalle 19, animazione per bambini e alle 21.30 l’esibizione della band “karma”. Domenica, alle 17, il via alla processione accompagnata da gruppo scout, gruppi folk, musicisti e cavalieri di San Ranieri. A seguire la messa officiata dal cardinale Arrigo Miglio. Vi parteciperà anche Riccardo Buscemi, priore della confraternita di San Ranieri di Pisa. Seguiranno i fuochi pirotecnici. Chiusura, dalle 21.30 il dj Sandro Murru. (s. f.)

