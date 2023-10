Quattro gare, otto rigori (subiti) 

Siliqua. Otto rigori subiti in appena quattro partite. Un dato curioso, se non addirittura un record, fatto segnare dal Siliqua nel girone B del campionato di Seconda categoria. La squadra biancoblù si è vista assegnare contro un penalty alla prima e alla seconda giornata e ben tre nella terza e nella quarta. Nonostante questo sfortunato primato negativo, sul quale la società non ha rilasciato commenti, la squadra si è dimostrata combattiva e capace di superare le difficoltà: infatti, sebbene sia una neopromossa, si trova in ottava posizione con 5 punti.

Nelle sfide contro Domusnovas e Jupiter i ragazzi di mister Giuseppe Saba hanno rischiato di eguagliare il record di massime punizione fischiate a sfavore in una singola partita nei campionati italiani, al momento stabilito nel febbraio 1999 durante un Piacenza-Bologna finito 5 a 0 in cui i felsinei si videro assegnare contro ben quattro tiri dagli undici metri.I siliquesi non sono certamente una squadra arrendevole, anzi hanno dimostrato di avere un forte spirito battagliero. Nella speranza di poter interrompere la serie negativa di rigori.

RIPRODUZIONE RISERVATA