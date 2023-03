Quattro furgoni distrutti da un incendio 

Fiamme nella notte nella zona industriale di Decimomannu: a fuoco quattro furgoni commerciali di una ditta locale. L’incendio è partito poco dopo la mezzanotte di ieri, all’interno del piazzale della società Ivs, che si occupa della gestione di distributori automatici di snack e bevande. Il rogo, ben visibile dalla vicina strada Statale 130, è stato rapidamente segnalato al numero di emergenza dei vigili fuoco. In breve tempo, sono arrivate le squadre dei pompieri del Comando di Cagliari e i carabinieri della stazione locale.

Tra le fiamme, nell’area d’ingresso antistante allo stabile commerciale, i soccorritori hanno trovato i quattro veicoli avvolti dalle fiamme. I vigili del fuoco sono riusciti rapidamente a spegnere l’incendio, evitando che il rogo si estendesse anche alle altre strutture circostanti, ma per salvare i mezzi, completamente inceneriti, ormai era tardi. In questo momento non sono state trovate tracce che possano far pensare a un incendio dolosoì: si pensa a un corto circuito. Saranno le indagini dei carabinieri della stazione di Decimomannu, a dare una risposta definitiva sull’origine dell’incendio. (a. cu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA