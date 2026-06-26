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Assemini.
27 giugno 2026 alle 00:12

Quattro feriti nello scontro tra un autobus del Ctm e un’utilitaria 

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Paura ieri mattina ad Assemini per un incidente ha coinvolto un autobus del Ctm e un’auto nella zona di via Rio Sa Murta. È intervenuto tempestivamente un mezzo avanzato del 118 per prestare le prime cure a quattro persone ma solo per due di loro, dopo una prima valutazione medica, è stato ritenuto necessario il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti.Le dinamiche dello scontro sono al vaglio delle forze dell’ordine, che hanno eseguito i rilievi di rito. La zona è purtroppo nota per la scarsa visibilità, che rende i crocevia particolarmente pericolosi. La questione della sicurezza stradale in quel punto è un tema estremamente caldo, come testimoniato anche dalle recenti segnalazioni online tramite cui i cittadini invocano interventi strutturali urgenti, quali l’installazione di dossi rallentatori o la rimozione di parcheggi che limitano la visuale.

La memoria corre inevitabilmente a un tragico episodio avvenuto non lontano da lì due anni fa, quando un ciclista perse la vita proprio in seguito a un impatto con un autobus del Ctm. È necessario un intervento risolutivo per evitare che via Rio Sa Murta continui a essere teatro di episodi tanto gravi.

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