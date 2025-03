Quattro feriti nello scontro tra tre auto 

Tre auto pesantemente danneggiate e quattro persone trasferite in ospedale a Olbia per accertamenti, è il bilancio dell’incidente avvenuto nella tarda serata di sabato sulla Olbia Loiri. Per ragioni ancora da accertare, è avvenuto uno scontro tra due utilitarie e una terza è stata coinvolta. Due mezzi sono finiti fuori strada, uno si è ribaltato, e la terza auto è rimasta sulla sua corsia di marcia. Il personale dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Locale di Olbia hanno provveduto a soccorrere i feriti, alcuni estratti dall’abitacolo delle auto coinvolte con qualche difficoltà. Ad avere la peggio sono state due persone, trattenute in ospedale a Olbia dopo il passaggio in Pronto Soccorso. La strada, all’altezza del vecchio aeroporto di Venafiorita, è rimasta chiusa per qualche ora. Oggi Polizia Locale di Olbia e Carabinieri tireranno le somme delle indagini, su un incidente che deve essere ancora chiarito.

