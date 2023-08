Quattro feriti, 700 ettari in fumo A Posada trovati gli inneschi  

Dopo l’inferno di fuoco, che domenica ha fatto vivere a migliaia di persone scene apocalittiche nel gigantesco rogo divampato a Posada, ieri mattina sono iniziate le stime dei danni. Il sindaco Salvatore Ruiu ha deliberato lo stato di emergenza per l’evento calamitoso, ricevendo prima la visita del deputato Dario Giagoni e poi degli assessori regionali, Marco Porcu e Pierluigi Saiu. La scoperta di inneschi nell’area conferma l’origine dolosa del rogo. Ruiu ha annunciato un esposto contro ignoti alla Procura: «I danni subiti sono gravissimi e perciò auspico che la magistratura riesca a individuare i responsabili del gesto criminoso assicurandoli alla giustizia».

Le prime stime parlano di 700 ettari di macchia mediterranea in fumo, ingentissimi danni ad aziende agricole e zootecniche, insieme a quelli subiti dal potabilizzatore di San Giovanni che ha smesso di funzionare facendo temere una lunga crisi idrica. Invece l’intervento immediato di Abbanoa ha evitato il peggio e già da ieri pomeriggio l’impianto è stato rimesso in funzione anche se l’acqua non è potabile. La vicenda è finita in un’interrogazione del consigliere Roberto Deriu.

I feriti

L’imponente dispiegamento di forze, messo in campo dalla Protezione civile regionale, ha effettuato decine di interventi per salvare persone in difficoltà. Vengono comunque registrati quattro feriti. Sono rimasti intossicati dal fumo un agente del Corpo forestale e un operaio di Forestas che è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale San Francesco di Nuoro in codice rosso. Il quadro clinico è risultato meno preoccupante: entrambi sono fuori pericolo. E poi ci sono un settantottenne di Posada, ferito ad una gamba dallo scoppio di una bombola del gas, e a una pensionata di Bolotana soccorsa dai volontari della Croce rossa con ustioni agli arti superiori e inferiori e al collo.

I danni

Danni consistenti in un’azienda che si occupa del ricovero di imbarcazioni nella zona artigianale del paese. Le fiamme hanno distrutto cinque imbarcazioni all’esterno del capannone della rimessa, per un valore di diverse centinaia di migliaia di euro. Tanti i danni subiti da abitazioni in aperta campagna, soprattutto nella borgata di Monte Longu, la più colpita dal rogo. Anche qui oltre ad infissi distrutti, giardini inceneriti, a fuoco un’altra barca, un trattore e un chioschetto di frutta e verdura.

Gli impegni

«Attendiamo il resoconto dei danni da parte dell’amministrazione comunale - ha detto l’assessore Porcu mentre faceva visita al chek-point del comando dei vigili del fuoco di Nuoro, a La Caletta - come Regione faremo la nostra parte per sostenere le conseguenze di questo immenso disastro». Sulla stessa linea il collega ai Lavori pubblici, Pierluigi Saiu, impegnato a sostenere le spese per il ripristino delle opere pubbliche, compreso il potabilizzatore di San Giovanni. Il pensiero dei due assessori è andato all’opera di volontari e operatori che hanno evitato danni ancora più ingenti: «Il loro lavoro è stato encomiabile e vanno ringraziati per l’opera che hanno portato avanti con dedizione e sacrificio».

RIPRODUZIONE RISERVATA