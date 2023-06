Quattro donne (più una) per Nora Jazz 

«C’è una musica, il jazz, che ha il potere di renderti un cittadino migliore del mondo». Così Herbie Hancock, celebre pianista, tastierista e compositore americano. Ma non è solo musica, il jazz. È anche un modo di stare nel mondo, un modo di stare con gli altri. Un modo speciale che la quattordicesima edizione dell’International Nora Jazz Festival, in scena dal 29 luglio al 10 agosto 2023 a Pula, nella spettacolare cornice dell’anfiteatro romano di Nora, si appresta a celebrare chiamando sul palcoscenico quattro artiste superstar.

Il ricordo

Improvvisazione ed estro creativo, passione ed alchimia di gruppo, swing e ritmi latini, brani pop, armonie jazz: sono alcune delle componenti che caratterizzano il calendario della edizione 2023 del Nora Jazz Festival. Un universo fatto di opposti che si riconciliano e che fa leva sulla eccezionale caratura delle quattro artiste per richiamare anche questa estate un pubblico colto e motivato che anno dopo anno partecipa numeroso dimostrando la sua affezione. La bravura, il rispetto e la fiducia reciproca di cui i musicisti ad ogni edizione danno prova, hanno contribuito a quella particolare forma di empatia che costituisce l’unicità del Nora Jazz. Festival che per la prima volta, si troverà quest’anno ad essere orfano dello sguardo e degli scatti vibranti della fotografa cagliaritana Daniela Zedda, scomparsa prematuramente all’età di 64 anni. Una professionista straordinaria che alla musica e, in particolare al Festival Jazz di Nora ha destinato gran parte del suo tempo. A lei e ai suoi indimenticabili scatti gli organizzatori hanno scelto di dedicare l’edizione 2023 di NoraJazz.

Le protagoniste

Si parte il 29 luglio con Jany Mcpherson: pianoforte e voce di straordinario talento in arrivo direttamente da Cuba; il 3 agosto tocca alla voce di velluto di Cristina Branco, una delle più importanti artiste portoghesi degli ultimi decenni; il 5 agosto si ritorna all’Avana con il caribe sensuale della violoncellista e vocalist Ana Carla Maza e il 10 agosto si conclude in bellezza con Judy Jackson, giovane cantautrice americana che ha davvero stregato il mondo del jazz con la sua voce piena di passione. Quattro appuntamenti di livello mondiale, complice un cartellone organizzato dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, in collaborazione con il Comune di Pula, il contributo della Regione – Assessorato della Pubblica Istruzione – Assessorato del Turismo, della Fondazione di Sardegna e il supporto della Fondazione Pula Cultura.

