Sono stati abbandonati dentro una scatola in via Nazionale a Silì. Ma i lamenti dei quattro cuccioli hanno richiamato l’attenzione di alcuni passanti che subito si sono presi cura dei cagnolini e hanno chiesto l’intervento dei vigili urbani. I cuccioli sono stati recuperati dalla squadra ambientale della polizia locale, sono stati poi visitati dal veterinario e accompagnati in canile. I quattro cagnolini stanno bene e cercano una famiglia che possa adottarli.

