Quattro cuccioli in salvo 

Li hanno trovati mentre cercavano da mangiare tra le buste delle spazzatura abbandonate nelle campagne di Maracalagonis: quattro cuccioli simil maremmano, tre femmine e un maschio, (due sono nella foto in alto a destra) di circa due mesi e mezzo sono stati salvati e ora cercano famiglie per un’adozione responsabile. Contatti al 3275313982. In alto a sinistra c’è Meringa una splendida cagnolina che vive in un rifugio a Gonnosfanadiga: per adottarla chiamare il numero 3486995817. In basso a sinistra, invece, c’è Pinkie, una splendida cucciolotta di tredici mesi, socievole e molto affettuosa. Per conoscerla c’è il numero 3487235242.

Mici

In basso c’è la foto di due gattini, una femmina di sei mesi e un maschio di quattro: entrambi vivono nel rifugio Zampe matte a Flumini di Quartu. Per avere informazioni si può contattare il numero 3351467414.

Info

Per inserire annunci nella nostra rubrica su cani e gatti da adottare, smarriti o ritrovati è possibile inviare una mail. Questo l'indirizzo al quale scrivere: amicianimali@unionesarda.it. È gradita una foto.

