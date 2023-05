Quattro cuccioli da adottare e i tre gattini 

La mamma di questo cucciolo (foto in basso a sinistra) che diventerà di taglia media è stata avvelenata e ora cerca qualcuno che lo adotti. Non si cede come cane da guardia né da caccia. Sarà ceduto con modulo per l’adozione. Informazioni al numero 347.97977556.

I tre gattini Sono stati tutti allattati e svezzati da una balia. Socializzano con altri gatti (di ogni età, maschi e femmine), con cani (cuccioli e adulti) e con le persone. Ora i tre gattini che vedete nella foto in alto a destra aspettano di essere adottati in coppia oppure con altri animali residenti ma si valutano tutte le richieste. Si richiede vita in sicurezza, sterilizzazione obbligatoria, si fa l’iter conoscitivo di pre-affido. Quello rosso e quello bianco-rosso sono maschi, l’altra è una femmina. Per informazione scrivere su whatsapp al numero 393.9805500.

Questo cucciolo maschio (foto in alto a sinistra) è stato trovato a bordo strada nella statale 125 e rischiava di essere investito. Chi l’ha soccorso non può tenerlo e cerca qualcuno che lo adotti. Chi fosse interessato contatti il numero 331.8840386.

I tre gattini

Il cane bianconero

Maverick e Zoe

I due cuccioli che vedete nella foto in basso a destra sono stati abbandonati per farli morire di stenti, come se fossero spazzatura. Per loro si cerca una bella famiglia. Scrivere a 389.8511914.

