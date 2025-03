Quattro cuccioli buttati nel contenitore degli abiti usati 

Li hanno buttati nel cassone per la raccolta degli abiti usati in via Varsavia, come se fossero roba vecchia di cui sbarazzarsi. Mani anonime senza farsi alcuno scrupolo hanno gettato via così 4 cuccioli, ben chiusi in una busta di plastica con il chiaro intento di farli soffocare.

È stata una passante a sentire un flebile lamento arrivare dal sacco da dove si intravedevano due maglioni blu. La busta sporgeva fuori, non era riuscita a entrare nell’apertura del cassone. Così si è avvicinata e ha visto che sotto questa busta blu ce n’era un’altra verde che non conteneva però vestiti e scarpe ma cuccioli. Così li ha subito portati via e messi al sicuro. Purtroppo uno, troppo provato e sfinito non ce l’ha fatta.

Non è la prima volta che succede. Qualche mese fa altri cuccioli erano stati trovati all’interno di un contenitore per gli abiti usati vicino a un supermarket di via Fiume. Anche in quel caso una passante aveva sentito i guaiti e li aveva messi in salvo. Qualche giorno fa invece due cagnolini erano stati lasciati dentro un trasportino davanti al portone di un palazzo. Erano pieni di vermi e denutriti. Ora si trovano al rifugio Tana di Bau della Bau club onlus in attesa di trovare una famiglia.

