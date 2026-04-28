Quattro croci, tante domande 

Sul bordo della strada i fiori ricordano quattro giovanissime vite spezzate. Tutto attorno il silenzio avvolge la provinciale 69. Ancora oggi, nessun guardrail. Quel silenzio pare il rispetto della natura per un dolore che non si potrà mai lenire, rimasto sospeso da sedici mesi tra le curve che tagliano il paesaggio aspro sopra Fonni. In quel tratto d’asfalto, il 30 ottobre 2024, quattro giovani hanno interrotto sogni e speranze. In pochi istanti. Fatale, un tragico incidente stradale, che ha lasciato dietro di sé sempre la domanda: un guardrail poteva salvarli? Oltre a un vuoto che pare un abisso impossibile da colmare. Oggi, su quella vicenda, è calato il sipario della giustizia penale: la Procura di Nuoro ha disposto l’archiviazione dell’inchiesta. Ma è una storia tutt’altro che chiusa. Prosegue nelle aule civili.

Nessun responsabile

La Procura di Nuoro ha archiviato il procedimento sul drammatico incidente, con il pm Ireno Satta che ha disposto la chiusura per morte del reo. Sul piano penale non sono emerse responsabilità ulteriori: secondo gli accertamenti, in quel tratto di strada non si erano verificati in precedenza incidenti o segnalazioni tali da imporre particolari misure di sicurezza, cioè una barriera. L’impatto fu devastante: l’auto, una Fiat Punto su cui viaggiavano i ragazzi, uscì di strada dopo un breve rettilineo, finendo in una scarpata. Tutti vennero sbalzati fuori dall’abitacolo, per loro non ci fu nulla da fare. Si chiamavano Michele Coinu, 20 anni, Marco Innocenti 18 anni, Michele Soddu, 20 anni, e Lorenzo Figus di 17. Nonostante la chiusura del capitolo penale, la vicenda approda ora davanti al giudice civile. Questa volta non è una battaglia per la sicurezza come quelle che Giovanni Pintor, che ha perso due fratelli, ha tentato davanti al Tribunale di Nuoro per costringere Anas a rendere sicure le strade sarde. Questa volta è la Vittoria Assicurazioni a citare in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sassari, la Provincia di Nuoro e 16 familiari delle vittime. In ballo i profili risarcitori.

Chi guidava?

L’atto di citazione è di qualche settimana fa: l’avvocato Salvatore Mario Salaris che, per conto della compagnia assicurativa, mira a chiarire aspetti rimasti irrisolti, come l’identità del conducente al momento dell’incidente, non accertata in sede penale. Da questo dipende la ripartizione delle responsabilità. La compagnia chiede al giudice di verificare un eventuale concorso di colpa della Provincia, proprietaria della strada, ipotizzando carenze nella segnaletica verticale e orizzontale, nell’illuminazione e nelle protezioni laterali, come il guardrail. Da valutare anche il possibile mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dei ragazzi. Resta intatto il ricordo della tragedia che sconvolse Fonni e tutta la Barbagia: quattro vite spezzate e la domanda a cui nessun giudice ha ancora risposto, posta anche da Antonella Soddu, sorella di una delle vittime: un guard-rail a norma poteva salvarli?

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