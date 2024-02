Quattro corsie, arriva la barriera centrale 

Ore 8 di ieri mattina: la gigantesca gru solleva dal cassone del tir il blocco di cemento e lo posa nella mezzeria della quattro corsie. Un’operazione delicata, con l’inevitabile rallentamento del traffico, che ha sancito ieri l’avvio dei lavori di posa della barriera centrale sulla strada provinciale 2 (Sp2): è una strada che nel tratto fra Carbonia e Villamassargia ha contato nel solo 2023 otto croci dovute a incidenti mortali causati da invasioni di corsie opposte.

L’attesa

Forse sarebbero state otto tragedie in meno se ci fosse stata la barriera centrale. Dopo una gestazione di circa sette mesi, fra ricerca dei fondi (sette milioni), il progetto, la gara d’appalto e la sua assegnazione, ieri l’intervento voluto dalla Provincia è concretamente scattato. Il consorzio vincitore della gara ha iniziato la posa dei blocchi di cemento, cosiddetti new jersey, che verranno collocati per circa dodici chilometri sin quasi l’ingresso di Villamassargia. I lavori sono iniziati nel versante carboniense della Sp2, subito dopo la frazione di Barbusi, quando le corsie da due diventano quattro. Due mattine fa ultimo sopralluogo fra il commissario della Provincia Mario Mossa, il direttore dei lavori e il dirigente delle imprese riunite in consorzio, poi di sera l’arrivo delle gru, e di mattina quello dei tir che da Sassari trasportavano i blocchi di new jersey.

Il cronoprogramma

«A seconda delle condizioni meteo e di altri fattori – specifica il commissario – si procederà posizionando da 250 a 350 metri al giorno: entro 45-50 giorni il lavoro sarà finito». Anche perché era stata la stessa Prefettura a imporre la conclusione dei lavori entro l’inizio dell’estate del 2024. Lungo tutta la Sp2, percorribile in questo momento solo sulle corsie esterne, si procederà con il limite di 50 chilometri all’ora, con ulteriori limitazioni nei pressi dei punti in cui avverrà lo scarico dei blocchi e il loro posizionamento. Contestualmente, invece, dalla parte opposta della Sp2, cioè verso Villamassargia, proseguono i lavori da un milione 300 mila euro di rifacimento del manto stradale. Un intervento che con i ribassi d’asta verrà protratto anche nei pressi dello svincolo di Barega, la cui viabilità interna è diventata un disastro per l’aumento del traffico. (a. s.)

