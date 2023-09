Quattro condanne per l’evasione di “Johnny lo zingaro” 

Quattro condanne ai danni dei quattro imputati accusati della procurata evasione di Johnny lo zingaro. Ieri in tribunale la sentenza pronunciata dalla giudice Elena Meloni contro Gabriele Grabesu, Giovanna Truzzi, Lorenzo Panei e Christian Loi, coinvolti, secondo le accuse, nella fuga dell'ergastolano Giuseppe Mastini, che non rientrò nel carcere di Bancali il 5 settembre 2020 da un permesso premio e venne ritrovato due settimane dopo in località Zinziodda vicino a Sassari.

La pena più consistente è quella per Grabesu, difeso dall'avvocato Marco Palmieri, condannato a 4 anni mentre per Giovanna Truzzi, compagna di Mastini, e difesa dal legale Silvio Toccafondi, la sentenza è di due anni e sei mesi. Tre anni e 2 mesi per Christian Loi, difeso da Stefano Porcu e un anno e sei mesi per Lorenzo Panei, condannato per favoreggiamento e assistito da Paolo Spano e Marco Piras. Si conclude così, in primo grado, una vicenda che, tre anni fa, impegnò le forze dell'ordine, coordinate dalla procura della Repubblica di Sassari, per ritrovare Johnny, attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali. Un filo investigativo ripercorso dalla pm Erica Angioni nelle due udienze dedicate alla discussione in cui ha fatto emergere l'intreccio di utenze "civetta" e complicità dei protagonisti. Intanto i legali hanno già annunciato il ricorso in appello. (e.fl.)

