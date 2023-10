Quattro comunità unite da un parroco 

La chiesa della Santa Famiglia era colma all'inverosimile. I fedeli delle quattro comunità parrocchiali ieri si sono riuniti, per dare avvio, dopo 60 anni al ritorno del parroco unico. Compito che il vescovo monsignor Mauro Maria Morfino ha affidato a padre Andrea Rossi, già amministratore delle parrocchie di San Pantaleo e Madonna Missionaria, alle quali si sono aggiunte quella della Santa Famiglia e San Francesco, per un totale di circa 9250 parrocchiani. Un compito arduo per il parroco che viene aiutato da don Marco Saurra e dal diacono don Leonardo Arca.

La crisi di vocazioni ha indotto il vescovo a fare scelte drastiche, per non lasciare sguarnita la comunità parrocchiali. «Il nostro compito non è semplice – ha detto ieri dal pulpito il parroco – dobbiamo però assicurare la cura pastorale di quattro comunità così diverse e allo stesso tempo ricche, che necessitano di una presenza significativa da parte dei pastori». Ieri la grande prova, con tutti i bambini impegnati nel catechismo, schierati sull'altare e una platea di fedeli, testimoni di un cambiamento significativo, che coinvolge tutti, indistintamente. «Cercheremo, con l'aiuto dei laici impegnati nelle parrocchie, di dare un nuovo assetto pastorale alla vita delle comunità, corrispondente alle esigenze spirituali delle stesse, avviando l'anno pastorale». Una Messa, ma anche una giornata di festa, con le celebrazioni animate dai canti liturgici, eseguiti per la circostanza dai quattro cori parrocchiali riuniti. Da domenica prossima tutto cambia. Anche gli orari delle messe.

RIPRODUZIONE RISERVATA