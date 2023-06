Quattro Comunità educanti insieme per coltivare talenti 

Talenti, sogni e aspirazioni sono frutti da coltivare insieme. La Comunità educante è un giardino didattico condiviso, in cui competenze e professionalità vengono messe a disposizione di bambini e adolescenti. Baunei, Santa Maria Navarrese, Triei e Urzulei mettono insieme le forze. Le idee si uniscono per rendere stabili i processi di sostegno agli alunni. Saranno in grado di generare loro stessi nuova linfa. Vita in corso è un progetto biennale, ideato dalla cooperativa Schema libero di Baunei. Coinvolge l’istituto comprensivo, le parrocchie, le associazioni sportive e culturali. è stato selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa . «Ci si propone di ampliare, sviluppare e rafforzare la rete dei soggetti della Comunità educante – dicono i promotori – Il progetto mette insieme, le competenze e le professionalità, per coltivare,nel terreno comune dell’educazione, i talenti, i sogni, le aspirazioni, la vita stessa deibambini e degli adolescenti, operando sul piano del confronto e dell’azione condivisa».

Le infrastrutture si determinano attraverso azioni e processi condivisi che una volta entrati a regime, si rigenereranno . Il primo passo consisterà nel mettere intorno a un tavolo insegnanti, allenatori, catechisti e operatori di oratorio, educatori in ludoteche, maestri di musica e di altre discipline, operatori delle biblioteche e i genitori. Teatro, musica e sport sono le attività principali di questa azione . La cooperativa Schema libero di Baunei è la capofila del progetto. (fr. l.)

