Quattro cause sotto l’albero 

Sotto l’albero di Natale l’amministrazione deve scartare quattro plichi che scottano. Custodiscono contenziosi finiti al Tar. In una sola seduta, la Giunta di Massimo Cannas ha sollevato gli scudi per tutelare gli interessi dell’ente dall’azione legale di tre società e un privato cittadino che contestano presunte irregolarità amministrative. Dunque all’orizzonte spuntano nuove grane davanti ai magistrati e conseguenti spese legali. Il prossimo passo sarà l’affidamento agli avvocati di ciascuna delle quattro nuove cause fresche di iscrizione.

Le liti

Tra i casi della discordia spunta soprattutto quello fra tre società della distribuzione alimentare - La Sterlizia, Agape e Scacco - che hanno impugnato al Tar la delibera del Consiglio comunale del 4 dicembre 2020. Questioni urbanistiche legate a una pratica trasmessa due anni fa da un supermercato di via Matteotti. I ricorrenti contestano l’approvazione della variante alla lottizzazione Is Cogottis. La seconda offensiva nei confronti del Comune è della società Mood cafè con cui è in corso un contenzioso per il dehor piazzato dirimpetto la gelateria al civico 3 di via Monsignor Virgilio. Le altre due cause sono animate da contrasti con il Suape, lo Sportello unico per le attività produttive: le impugnazioni sono della Società wireless italiane e di una privata cittadina di Girasole per dissidi emersi riguardo al proprio immobile.

L’opposizione

Marcello Ladu, 44 anni, consigliere di opposizione, ha storto il naso davanti alle quattro mosse difensive della Giunta. «L’amministrazione è da tempo in conflitto perenne con imprese, associazioni e singoli cittadini. Si va avanti per inerzia in attesa degli eventi, senza una visione organica di sviluppo della cittadina, affrontando le contingenze che si presentano di volta in volta». Ladu ha tracciato un quadro a tinte fosche dell’attività politica: «Non vi è nessun indirizzo politico, gli uffici sono decimati e non vi sono opere pubbliche avviate, siamo regrediti economicamente e amministrativamente e, invece di risolvere le questioni, i nostri amministratori se ne lavano le mani scaricando sui Tribunali amministrativi». Dal canto suo il sindaco, Massimo Cannas (55), è conciso: «Si tratta di atti dovuti. Due questioni riguardano il Suape e altre due il Comune. Come Giunta abbiamo dato mandato agli uffici di avviare le pratiche per l’affidamento agli avvocati».