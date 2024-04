Quattro case svaligiate, due ladre finiscono in trappola 

La Squadra mobile di Nuoro ha denunciato due donne di etnia rom ritenute autrici dei furti che si sono registrati nei giorni scorsi a Nuoro. Le due, tra cui una minorenne, avevano preso in affitto una casa in costa e con un’auto a noleggio raggiungevano la città. Almeno quattro le case svaligiate nei giorni scorsi, oro, gioielli e miglia di euro in contanti il bottino. Agivano soprattutto all’ora di pranzo, forzando le serrature nel quartiere a cavallo tra piazza Veneto e via Gramsci. Gli agenti della Mobile guidati da Fabio Di Lella, sono riusciti ad individuarle grazie alle telecamere. La polizia non esclude che la banda possa contare su altre complici, e raccomanda di non tenere valori in casa, invitando a segnalare qualsiasi sospetto.

