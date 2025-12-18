Quattro case addobbate con luci e effetti speciali 

Tra Domusnovas e Musei spopolano 4 dimore dalle decorazioni natalizie sfavillanti. Con 15 mila luci il dorato disegna l’intera architettura dell’abitazione di Marco Marroccu ed Emiliana Piredda nello spiazzo di via Galliano a Domusnovas dal quale abbaglia chiunque. Uniche concessioni al dorato imperante degli spruzzi di rosso e fucsia ad evidenziare stelle, comete e ghirlande.

«Il tutto è temporizzato per restare acceso giorno e notte, - spiega Marco Marroccu - e le visite non mancano. I sorrisi di stupore dei più piccoli ci ripagano del lavoro fatto». Nelle vicinanze, in via Satta, c’è l’abitazione decorata all’americana da Davide Pani davanti alla quale da 4 anni vengono addirittura spenti i lampioni pubblici e vietato il parcheggio per preservarne lo spettacolo. «L’effetto meraviglia - spiega l’ideatore - è ottenuto con 60 mila giochi di luce abbinati a 52 minuti di canzoni natalizie che io stesso sequenzio». Nel viale della provinciale in ingresso a Domusnovas c’è anche il “giardino incantato” della famiglia Cherchi dove, a bordo di macchine luminose e trenini, sfrecciano babbi Natale, elfi ed altri personaggi tra animali fatati e meraviglie luminose. «Ci piace fare anche da ciceroni, le visite non mancano», dice Antonella Cherchi. A Musei è l’argento della villetta di Erica Pireddu e Attilio Manis a disegnare percorsi fatati ed evidenziare pupazzi di neve, globi, pacchi regalo e animali fiabeschi. «Io e mia cugina Claudia siamo le artefici - scherza Erica Pireddu - ma stavolta sono riuscita a convolgere anche mio marito».

RIPRODUZIONE RISERVATA