Quattro capitoli, quattro storie perdute 

Il quinto romanzo dell’autrice svedese Ia Genberg, “I dettagli”, (Iperborea) è stato un caso editoriale da oltre centomila copie in patria. Al centro della storia, troviamo una donna di mezz’età in preda all’effetto onirico della febbre dando il via ad una narrazione in quattro capitoli su altrettante relazioni affettive perdute. Il risultato è un atto d’amore alla letteratura, sublimato in un romanzo breve quanto penetrante. Genberg si affida ad una struttura non lineare che zigzaga nel tempo e si specchia in alcuni libri amati, creando un bel gioco di echi e rimbalzi fra i sentimenti e le pagine.

Apre le danze il ricordo di Johanna, una compagna equilibrata che si prese cura della protagonista durante un attacco di malaria negli anni ’90. I capitoli successivi si concentrano su Niki, la sua feroce coinquilina all'università nonché una bugiarda talentuosa; ecco Alejandro, un ballerino con cui ebbe un'intensa avventura e infine, Birgitte, una figura inafferrabile che – come capiremo - ha influito molto sul carattere della protagonista, lasciandovi un vigoroso segno. Descrivendo le relazioni con Johanna, Niki, Alejandro e Birgitte, Ia Genberg racconta la sua protagonista attraverso un intreccio di sentimenti evocati durante gli attacchi febbrili, esprimendo la necessità d’essere connessi agli altri per sentirsi vivi ma ritrovandosi, fatalmente, vulnerabili ed esposti: «Se vogliamo cercare - scrive l’autrice nell’ultimo capitolo - dobbiamo cercare l’uno nell’altro, perché sono i nostri occhi a indicarci la strada per arrivare a qualcosa, o per uscirne, come i due punti su una pagina». (f. m.)