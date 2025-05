Quattro cani e un sogno di libertà 

inviato

Uta. Camillo gioca con tutti. È un basset hound placido e affettuoso. Abbaia, si fa coccolare dai nuovi amici incontrati durante il corso per “operatori cinofili” che si conclude oggi con la prova orale nel carcere di Uta. Mario (il nome vero è un altro) deve scontare ancora qualche anno per spaccio, furto e aggressione a pubblico ufficiale: è uno dei diciassette detenuti (tra cui quattro donne) protagonisti dell’iniziativa promossa dal Rotary Club di Cagliari in collaborazione con la direzione della casa circondariale “Ettore Scalas”. Tra i corsisti c’è anche un cinquantenne che tornerà in libertà tra qualche mese. «Ho imparato tanto – racconta – ho sempre avuto il cane, ma grazie a questo corso ho scoperto tante cose nuove e interessanti».

La prova pratica

Nella piccola piazzetta circondata dalle celle, tra gazebo, panchine e un prato in erba sintetica, si respira un clima di festa. Daniela Tavolacci, responsabile dell’Area educativa in carcere, non rilascia dichiarazioni, ma sorride e non nasconde la soddisfazione per un’iniziativa riuscita in pieno. «Un’esperienza fantastica – commenta Roberto Nati, presidente del Rotary Club di Cagliari – i corsisti hanno partecipato con grande entusiasmo». Giuseppe (il nome è fantasia) oggi sosterrà l’esame orale, ma non sembra molto ottimista. «Per l’aspetto pratico tutto bene, ma ho sempre avuto problemi con lo studio. In ogni caso gli istruttori sono stati bravissimi. Questo corso ci ha consentito di dimenticare per qualche ora i problemi quotidiani che si vivono in carcere». La prova pratica si apre con l’intervento degli istruttori del Centro Amici del Cane di Varese: Sabrina Brusa, Silvia Angiolini e Manuel Sicco. «Questo progetto – spiegano – l’abbiamo già proposto a partire dal 2019. Siamo stati a Civitavecchia e nel cercere di Rebibbia a Roma».

Il progetto

L’iniziativa del Rotary Club di Cagliari fa parte del progetto “Mi fido di te”. «Questo corso –spiega Roberto Nati – ha avuto una durata totale di 80 ore, 35 ore di teoria e 45 ore di pratica sul campo. Tutte le lezioni sono state svolte da formatori nazionali certificati». L’istruttrice Sabrina Brusa ieri mattina dopo la prova pratica ha “interrogato” i corsisti sui principi dell’etologia canina e sui segreti dell’addestramento. «Molti detenuti – sottolinea – all'inizio erano comprensibilmente diffidenti, ma dopo le prime lezioni il clima è cambiato. Noi istruttori siamo felicissimi. Si tratta di uno dei corsi più belli tra quelli che abbiamo fatto». Al termine della prova orale i corsisti acquisiranno il diploma e il tesserino nazionale con la qualifica di dog sitter, operatore di canile, operatore in asili e pensioni per cani. «Si tratta di titoli propedeutici al livello di educatore cinofilo - spiega Roberto Nati – due ragazzi che hanno frequentato il corso stanno pensando di aprire una pensione per cani una volta scontata la pena». Mentre gli istruttori tengono l’ultima lezione i quattro cani che hanno partecipato al corso giocano con i detenuti. Artù, Asia, Camillo e Daisy si divertono. Forse sono consapevoli di aver regalato momenti di svago e libertà in un casa circondariale affollatissima: 800 detenuti e personale ridotto all’osso. Un po’ come accade nella maggior parte delle carceri italiane. Purtroppo.

