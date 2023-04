Quattro candidati per il Municipio: a Tortolì è battaglia 

Due insegnanti, una fotografa e un ingegnere. Il 28 e 29 maggio prossimi Tortolì dovrà scegliere il nuovo sindaco tra Marcello Ladu, Fabrizio Porrà, Lara Depau e Franco Pili. Uno di loro sarà l’erede di Massimo Cannas, il cui regno è finito dopo otto anni e mezzo, travolto da uno scossone politico che ha frantumato equilibri e legami politici nella cittadina, commissariata dalla Regione che ha inviato al capezzale di via Garibaldi Francesco Cicero.

Oltre ai reduci Depau, Ladu e Porrà sono in corsa per conservare un posto in Consiglio altri sette amministratori uscenti, tra maggioranza e opposizione: Carlo Marcia con Depau, Irene Murru, Vincenzo Nieddu e Stefania Vargiu con Ladu, Salvatore Comida, Michela Iesu e Emanuela Laconca con Porrà. Tornano in corsa anche ex amministratori, assenti dall’Aula per qualche tempo: Fausto Mascia, Giacomo Usai, Mario Deiana, Tiziana Mameli e Mara Mascia. La più giovane tra i 64 aspiranti consiglieri è Chiara Schiavone (22 anni il 13 agosto prossimo), il più longevo Salvatore Comida (67 compiuti il 3 aprile).

Gli insegnanti

Marcello Ladu ha 45 anni, è insegnante ed è al timone della lista di centrodestra “Nuove rotte per Tortolì-Arbatax”. L’amministratore di Aliarbatax, referente cittadino del Psd’Az, ha chiuso il cerchio della coalizione con il supporto di Lega, Udc, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Sardegna 20Venti cui si sono aggregati Azione di Calenda e Psi. Ladu ha portato con sé Irene Murru e Vincenzo Nieddu con i quali ha condiviso quattro anni tra i banchi della minoranza, e ha stretto alleanza con Stefania Vargiu, avversaria alle precedenti elezioni comunali.

La leader cittadina di Fratelli d’Italia aveva espresso il nome di Luigi Cardia per la carica di sindaco, poi la coalizione ha indicato Ladu e al partito di Giorgia Meloni potrebbe spettare il ruolo di vicesindaco. Chi resterà fuori dallo scenario amministrativo è Massimo Cannas, che ha rinunciato alla candidatura per un posto in Consiglio. Il primo cittadino decaduto ha animato la civica “Obiettivo 2030” il cui candidato è Fabrizio Porrà, 57 anni, insegnante. Figlio di Giovanni Porrà, esponente del Pci che di Tortolì era stato sindaco tra gli anni Sessanta e Settanta, è reduce dal mandato in maggioranza. Inizialmente con l’incarico di consigliere con delega all’Urbanistica, poi al tramonto dell’amministrazione è stato assessore dei Lavori pubblici per appena 24 ore.