Quattro candidati a Tortolì: duello casa per casa 

Tortolì. Piccoli appunti nell’urna: priorità identiche a quattro anni fa, resistono grane vecchie di dieci anni ma alcune sono ormai maggiorenni. Tortolì è materia da maneggiare con cautela, se piegata tende a spezzarsi come il pistoccu , per cui mediare è sempre consigliato. Note positive: appeal turistico in crescita esponenziale, nautica con il vento in poppa. E poi la popolazione non cresce, tuttavia neppure diminuisce e se la bellezza dei luoghi è di serie, da sola non basta. Francesco Cicero, commissario gentiluomo, in due mesi ha fatto miracoli: tassa di soggiorno, regolamento dehors, appalto parcheggi, perfino la bonifica della paludosa via D'Annunzio. Abbastanza da meritarsi un monumento. Per non farlo rimpiangere la politica di Tortolì si regala l’imbarazzo della scelta: quattro candidati, un esercito di aspiranti consiglieri, 64, uno ogni 155 votanti.

Andamento lento

Il sindaco decaduto, Massimo Cannas, può rivendicare un Puc certificato. Alloro che non è bastato a fargli concludere in sella la consiliatura. Sul castello di zone e delimitazioni soffiano venti di tempesta. Marcello Ladu, 45 anni, insegnante, vorrebbe sostanziali modifiche, leggi cubature. Una missione trasparente, scritta a chiare lettere nel programma del consigliere di minoranza uscente, portacolori Psd’Az, candidato del centrodestra unito a trazione Fratelli d’Italia,

Gli ex fedelissimi di Cannas sono guidati da Lara Depau, 54 anni, fotografa. Lei e gli ex assessori hanno messo su una lista, decisi a fare quello che con Cannas dicono di non essere riusciti a fare. Esperti, determinati e con il coltello tra i denti, hanno qualche asso nella manica tra i candidati. Sul Puc ammettono: «Mai stati coinvolti nelle decisioni».

L’ombra sulle urne, Massimo Cannas, non può correre in prima persona. Per lui e con lui ci sarà Fabrizio Porrà, insegnante, ex assessore ai Lavori pubblici. La sua è una lista di coerenza e decoro. «Finiamo il lavoro cominciato». E nonostante la lotta sembri impari il professor Porrà non vuole fare il comprimario.

E il Pd? La civica zeppa di tessere ha il volto colto e gentile di Franco Pili, 62 anni, ingegnere. Dire che il partito sia unito, alla luce di quello che è accaduto in Tribunale, è complicato. Tuttavia i portatori di voti si muovono all’unisono, sapendo che la posta in gioco è alta. Pili il valore aggiunto. Qualcuno dei Big in tempi non sospetti disse: «Possiamo fare pace solo se vinciamo a Tortolì».

Franco Pili

Pili cerca le differenze nella sostanza. «Noi proponiamo un metodo. Analisi, condivisione con tutte le persone che hanno bisogno e poi sintesi. C’è stato un gruppo al comando in cui comandava uno solo. C’è una differenza tra le parole e l’azione. Ci deve essere corrispondenza». Il suo esordio nell’agone politico coincide con una nuova era nel partito. «C’è stato l’inizio di una buona rivoluzione nel Pd, in sintonia con il pensiero del mio gruppo». L’ingegnere vorrebbe i quartieri protagonisti, coinvolti e responsabili, ma in primis: «Bisogna rendere decoroso il paese. Subito. La prima impressione è quella che conta. La seconda è quella di essere in grado di intervenire nei rioni perché il degrado dei luoghi diventa degrado dell’uomo». Nei suoi progetti viale Arbatax diventerà via Monsignor Virgilio, il presule primo grande condottiere della cittadina. Idee chiare su Saipem: «Deve diventare il partner con cui crescere». L’urbanistica è umanistica. E poi cultura, che crea vantaggi sia dal punto di vista sociale che turistico. «Sono il più vecchio dei quattro ma quello che ha più visione e innovazione».

Marcello Ladu

Il centrodestra ha costruito una bella imbarcazione per Marcello Ladu: «Abbiamo l’onore e l’onere di questa missione. Ritengo sia fondamentale il ritorno alla politica. Ci sono rappresentanti dei partiti politici, perché abbiamo bisogno di raggiungere gli obiettivi, dei legami con Cagliari e Roma». Ladu lucida la sua lista come una lampada. Dopo anni di opposizione è battagliero: «Ci sono giovani e meno, entusiasmo e competenza. La nostra è la proposta migliore tra quelle messe in campo. Abbiamo cercato la giusta sintesi tra esperienza e rinnovamento». Per l’amministratore di Aliarbatax tante carte in mano: «Abbiamo sette bandiere blu, molti talenti e vocazioni. Dobbiamo uscire dal festival delle occasioni perdute e dobbiamo porre in essere una serie di scelte coraggiose». Per Ladu il Puc va bene ma bisogna cambiarlo. «È coerente con il Pai ma per il momento è rimasto sulla carta, non è partito nulla, quindi qualcosa dobbiamo rivedere. Per quanto riguarda le zone, gli accordi con i privati. Ci sono comparti troppo estesi. La nostra vocazione è turistica ma la nautica offre grandi prospettive. Con Saipem dialogo e un approccio diverso, creando i presupposti per impattare meno. Ad esempio le pale per i fondali marini, un loro nuovo business, potrebbero essere prodotte nelle aree ex Cartiera». Fogne a Orrì, accessi al mare, decoro. Su questi punti sono tutti d’accordo.

Lara Depau

Dell’esperienza con Cannas tiene l’esperienza e butta tutto il resto. «Cosa farò? Tutto, perché non è stato possibile fare nulla. Nei primi cento giorni porteremo a termine i lavori che abbiamo messo in piedi e poi cambieremo, ad esempio sui dehors bisogna parlare con i commercianti. Le loro esigenze sono importanti». Il Puc made in Cannas non sembra intoccabile: «Noi non abbiamo collaborato per il Puc, lo abbiamo trovato. Qualsiasi esigenza deve essere ascoltata. Parlare e confrontarsi deve essere il metodo». Sogna una Tortolì a misura di cittadino, costruita con il pensiero positivo di una comunità: «Integrata, partecipe, condivisa. Si parte dai servizi, dalle regole e poi si arriva a tutto il resto. Unita e lineare. Voglio portare a compimento tutti gli atti che abbiamo cominciato. Avremo già vinto se riusciremo a fare un’ordinaria amministrazione efficiente». A testa alta. Così Lady 517 preferenze si presenta agli elettori: «A chi mi chiede, “perché non lo avete fatto cadere prima?”, dico che non potevamo buttarlo giù durante il Covid. Volevo passare all’opposizione ma alla fine abbiamo detto: se ne deve andare lui. Abbiamo avuto il coraggio di fare una scelta. Dopo otto anni (la durata della gestione Cannas) in cui nessuno si prendeva una responsabilità, noi l’abbiamo fatto».

Fabrizio Porrà

L’ex assessore ai Lavori pubblici, 57 anni, è persona seria. Mette subito le cose in chiaro. «Massimo Cannas non avrà nessun ruolo in amministrazione. Siamo amici ma io ho le mie idee». La continuità non viene messa in discussione. «Credo di poter dare un notevole contributo alla crescita della comunità e credo di aver acquisito competenze in questo senso. Non credo possano essere messe in dubbio. La burocrazia è lentissima, i frutti sbocciano dopo anni. Abbiamo avuto finanziamenti frutto di tanto lavoro. Ci sono dodici milioni da spendere. Partendo da questo vorrei sviluppare il settore turistico con un aumento della qualità nella forza lavoro». C’è la rambla, cordone ombelicale tra Tortolì e Arbatax, nella sua visione urbanistica già finanziata. «Da un punto di debolezza nascerà un punto di forza». Porrà invoca la forza della condivisione, con un netto cambio di passo rispetto a Cannas di cui riconosce il deficit in materia di comunicazione “Non è nelle sue corde”. «Ognuno di noi deve essere protagonista e promotore della nostra cittadina». L’industria, quella rimasta, deve rimanere al suo posto. «Saipem la lasciamo lì, senza ombra di dubbio. È un colosso che imprime un’impronta al nostro habitat, ma è molto importante. Sono finanziate opere di mitigazione per 600 mila euro». La barriera verde, orgoglio del Porrà assessore. E poi condivisione, quella che è mancata. «Ma soprattutto fare presto per non perdere i fondi già acquisiti».

