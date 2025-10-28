VaiOnline
Consiglio.
29 ottobre 2025 alle 00:20

Quattro campioni premiati dal sindaco 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una frase fatta ma calzante: “campioni nello sport e nella vita”. Sono i quattro alfieri dell’Isola premiati ieri in Consiglio comunale dal sindaco Massimo Zedda per i traguardi raggiunti: Fabio Dalu, Viktoria Pistis Shablova, Alessandro Vacca e Chiara Obino. «Esempi di costanza, determinazione e voglia di sfidare se stessi, con l'obiettivo di migliorarsi sempre», ha spiegato una nota del Comune.

Tra i premiati figura Fabio Dalu, classe 2000, atleta dell’Esperia; Viktoria Pistis Shablova, della Lega Navale Cagliari, classe 1993, nata in Bielorussia e cittadina cagliaritana d’adozione; Chiara Obino, che torna in Municipio dopo aver stabilito un nuovo record mondiale di profondità al lago con la monopinna; Alessandro Vacca, della Polisportiva Olimpia Onlus. A 41 anni, Vacca ha ritirato il brevetto da sommozzatore, diventando il primo in Sardegna con sindrome di down a conseguirlo, dopo una lunga preparazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Emergenza nelle campagne

Dermatite, bocciato l’abbattimento dei capi sani

L’Istituto Zooprofilattico di Teramo sarà sostituito da quello del Piemonte per le analisi sui bovini “salvati” 
Giuseppe Deiana
Strade di sangue

Il padre di Omar: «Enrico è un figlio, non ho rancore»

L’abbraccio tra i due, nessuna azione legale nei confronti del ragazzo alla guida 
Andrea Busia
L’allarme

«Le coste di Cagliari e Oristano potrebbero scomparire entro il 2100»

Lo studio della Società geografica italiana: litorali sommersi dall’innalzamento dei mari  
in parlamento

Ddl Concorrenza oggi in Senato

Testo presentato senza modifiche, il Governo prevede il voto di fiducia  