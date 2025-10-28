Quattro campioni premiati dal sindaco 

Una frase fatta ma calzante: “campioni nello sport e nella vita”. Sono i quattro alfieri dell’Isola premiati ieri in Consiglio comunale dal sindaco Massimo Zedda per i traguardi raggiunti: Fabio Dalu, Viktoria Pistis Shablova, Alessandro Vacca e Chiara Obino. «Esempi di costanza, determinazione e voglia di sfidare se stessi, con l'obiettivo di migliorarsi sempre», ha spiegato una nota del Comune.

Tra i premiati figura Fabio Dalu, classe 2000, atleta dell’Esperia; Viktoria Pistis Shablova, della Lega Navale Cagliari, classe 1993, nata in Bielorussia e cittadina cagliaritana d’adozione; Chiara Obino, che torna in Municipio dopo aver stabilito un nuovo record mondiale di profondità al lago con la monopinna; Alessandro Vacca, della Polisportiva Olimpia Onlus. A 41 anni, Vacca ha ritirato il brevetto da sommozzatore, diventando il primo in Sardegna con sindrome di down a conseguirlo, dopo una lunga preparazione.

