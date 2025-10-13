Quattro bancomat fuori servizio Fine settimana nero 

Quattro sportelli automatici del Banco di Sardegna in tilt. Per chi avrebbe voluto prelevare denaro contante dai tre atm attivi tra Tortolì e Arbatax è stato un fine settimana nerissimo. Guai tecnici hanno bloccato, ieri mattina, anche lo sportello della filiale di Baunei. I disservizi sono cominciati intorno alle 9.30 di venerdì scorso quando si sono bloccati un atm della filiale di Tortolì e quello di Arbatax. Secondo i primi accertamenti tecnici, i guasti sono da ricondurre a problemi di connessione. Alle 18.30 ha fatto crac il secondo sportello della filiale di via Vittorio Emanuele, ma in questo caso l’origine del disservizio è da imputare a un inceppamento di banconote, forse in seguito a un versamento forzato o comunque non corretto da parte di un utente intento a effettuare un’operazione.

Sta di fatto che nessun correntista ha potuto prelevare denaro fino a ieri mattina, quando sono stati ripristinati i due atm di via Vittorio Emanuele mentre resisteva qualche criticità (di linea) allo sportello di via Porto Frailis. Oltre che sui guasti di Tortolì, i tecnici sono dovuti intervenire anche a Baunei. Qui l’atm ha smesso di funzionare cinque minuti prima delle 7. Una volta aperto il ticket, il personale addetto ha subito effettuato un controllo ravvisando, anche in questo caso, problemi sulla linea dati che hanno paralizzato il servizio.

