Quattro bambini feriti: uno è grave 

Un bambino è stato portato in codice rosso, poco dopo le 21 di ieri, all’ospedale Brotzu a seguito di un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro veicoli, uno dei quali si è ribaltato. Il piccolo, dopo la Tac, è stato trasferito in chirurgia pediatrica: per fortuna le sue condizioni sembrano stabili e non pare in pericolo di vita. Sempre nello stesso ospedale sono stati portati dalle ambulanze del 118 anche altri tre bimbi rimasti feriti nell’incidente, ma le loro condizioni non sembrano preoccupare i sanitari. Due adulti feriti non in maniera seria sono invece stati soccorsi e trasferiti al Policlinico di Monserrato e al Santissima Trinità.

Incidente drammatico

È questo il bilancio dell’incidente che ieri sera ha paralizzato il traffico sulla statale 131 alle porte di Monastir. Un tamponamento a catena nel quale sono rimasti coinvolti quattro veicoli che viaggiavano in una delle due carreggiate della quattro corsie: una delle auto, dopo l’urto, si è ribaltata e gli occupanti, feriti, sono rimasti bloccati nell’abitacolo, tanto che sono dovute intervenire alcune squadre dei Vigili del fuoco per liberarli e affidarli alle cure dei soccorritori del 118.

Sotto osservazione

A bordo di alcuni veicoli viaggiavano anche quattro bambini: a tre è stato assegnato un codice giallo, il quarto - che ha riportato traumi alla colonna e all’addome - è stato immediatamente stabilizzato e poi trasferito d’urgenza al pronto soccorso: dopo gli esami è stato ricoverato in chirurgia pediatrica ed è attualmente tenuto sotto stretta osservazione. Tutti sono stati ricoverati al Brotzu, ma salvo il piccolo ferito in maniera grave, gli altri non sembrano aver riportato gravi lesioni. Feriti anche due adulti (uno sarebbe il conducente di una delle auto) poi curati al Policlinico e all’ospedale di Is Mirrionis.

Rilievi dei carabinieri

Sulla 131 sono arrivati nel giro di pochi minuti anche i carabinieri della Compagnia di Dolianova che hanno bloccato il traffico per consentire ai soccorritori di prendersi cura dei feriti. I veicoli incolonnati sono stati deviati in una corsia laterale, ma la circolazione è andata in tilt per almeno due ore, con incolonnamenti che hanno causato più di un disagio. Soltanto verso le 23, quando i militari hanno completato di effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, la circolazione sulla 131 è tornata alla normalità.

