Quattro bagnini già in torretta  

Binocoli tra le mani e pattini alla base delle torrette. I quattro angeli custodi delle spiagge di Bari Sardo sono operativi dal primo luglio. Il servizio, di poco superiore a 80 mila euro, oltre all’attività di salvamento, comprende la pulizia dell’arenile e la disponibilità di bagni e docce. I costi sono sostenuti dagli introiti della tassa di soggiorno. «Da quest’anno - dice Fabiana Casu, 49 anni, assessora al Turismo - oltre alle pedane negli ingressi principali sono allestite nelle torrette della Torre e di Sa Marina due piattaforme per consentire l’accesso e la permanenza in spiaggia con carrozzina». Prevista anche una campagna di sensibilizzazione sulla tutela della spiaggia, con contenitori portacicche nelle torrette. A Planargia e di Bucca ‘e Strumpu sono stati potenziati i servizi per i cani. (ro. se.)

