Quattro auto coinvolte in un incidente: un ferito e traffico in tilt  

Fine mattinata difficile in via Peretti per un incidente: quattro le auto coinvolte, una persona ferita accompagnata in ospedale, e per oltre un’ora enormi disagi per la viabilità. L’incidente è avvenuto verso le 13 nel tratto che porta alla rotatoria per Pirri e per immettersi sull’asse mediano. Fortunatamente il ferito, trasportato dal 118 al Brotzu con assegnato un codice giallo, non ha riportato conseguenze particolarmente gravi.

Su quanto accaduto sono stati svolti gli accertamenti da parte degli agenti della Polizia Municipale. Le quattro auto viaggiavano sulle due corsie: c’è stato un primo scontro che ha poi provocato anche il secondo tamponamento. Ingenti i danni alle vetture. Immediato l’arrivo dei soccorsi: il ferito è stato accompagnato in ospedale, ma sono state verificate le condizioni anche delle altre persone che si trovavano sulle auto.

In pochi istanti, visto l’orario e la presenza nella zona dell’ospedale Brotzu e di diversi uffici, il traffico è andato in tilt. Si sono formate lunghe file e nonostante il lavoro degli agenti della Municipale, i disagi sono stati pesanti. Soltanto quando le vetture sono state spostate la situazione è lentamente tornata alla normalità. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA