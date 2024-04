Quattro auto a fuoco in sei giorni 

Quattro auto bruciate in sei giorni, quasi una media di un atto intimidatorio ogni 24 ore. A Olbia ormai si è perso il conto dei raid incendiari dall’inizio dell’anno, ma i mezzi andati distrutti per roghi di matrice dolosa sono almeno 25. Alle 5 di ieri, l’ultimo episodio in ordine di tempo. Almeno due persone si sono avvicinate a una utilitaria parcheggiata in via Ghiberti, una traversa di viale Aldo Moro e hanno sistemato un innesco. Nel giro di pochi minuti l’auto è stata avvolta dalle fiamme. Il personale dei Vigili del Fuoco di Olbia ha spento l’incendio, ma l’utilitaria è andata distrutta. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia per le prime indagini sul caso. E l’escalation di raid in città complica il lavoro degli investigatori che, per il susseguirsi di fatti, hanno difficoltà a approfondire ciascun caso riguardo a obiettivi degli atti intimidatori e possibile movente. Quello che è certo è l’aggravarsi del quadro. A partire da martedì scorso sono state bruciate quattro auto in città. Si tratta di singoli atti intimidatori, un mezzo distrutto o semidistrutto per ciascuno degli episodi segnalati ai Carabinieri. In due casi sono intervenuti i Vigili del Fuoco, via Boccherini e via Ghiberti, ma per altrettanti incendi dolosi non ci sono state operazioni di spegnimento. In un caso, l’innesco ha causato un rogo di piccole dimensioni che, per quanto dannoso, si è esaurito da solo. Un altro incendio ha completamente distrutto un’utilitaria e non è stato alcun intervento dei Vigili del Fuoco. Indagano Polizia e Carabinieri.

