Quattro assunzioni in Municipio 

Quattro operai per otto mesi di lavoro con un finanziamento regionale di 106 mila euro. Le assunzioni, nell’ambito del progetto Lavoras, sono state confermate nei giorni scorsi, quando gli assessori Andrea Murru (Decoro urbano) e Fabiana Casu (Ambiente) hanno accolto il gruppetto in Comune per illustrare il piano dell’iniziativa curato dagli uffici comunali. Le quattro figure professionali sono chiamate a svolgere interventi silvicolturali per la gestione delle foreste, rimboschimenti e imboschimenti anche per la riqualificazione ambientale e la salvaguardia del territorio, forestazione urbana e altre attività finalizzate alla realizzazione di sistemi verdi e della rete ecologica regionale e locale, comprensivi delle lavorazioni agricole accessorie. In più hanno il compito di mettere in pratica interventi per creare sentieri in fondo naturale, semplici piste ciclopedonali destinate all’utilizzo delle aree forestali e rurali. Non mancherà il supporto al personale tecnico. «I cantieri Lavoras - hanno spiegato i due assessori - sono uno strumento molto utile che danno la possibilità a chi vi partecipa di realizzare opere di miglioria del paese e del territorio». (ro. se.)

