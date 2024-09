Quattro anticipi: c’è Guspini-S.Elena 

Sono quattro gli anticipi nel campionato di Promozione in programma domani e validi per la seconda giornata. Nel girone A, si gioca alle 16 Guspini-Sant’Elena mentre nel girone B vanno in scena, sempre alle 16, Buddusò-Arzachena e Usinese-Macomerese. Mentre alle 16.30 Abbasanta-Coghinas.

Il Guspini, che all’esordio si è imposto ad Arzana contro l’Idolo, punta al bis. Un test difficile contro il Sant’Elena che nella prima giornata ha pareggiato contro il Lanusei. I biancoverdi hanno rinforzato il reparto offensivo ingaggiando Alessio D’Agostino, la scorsa stagione vicecapocannoniere del torneo (21 reti) con la maglia del Monastir.

Nel girone B, l’Arzachena punta al bis dopo il pokerissimo rifilato all’Abbasanta. I biancoverdi hanno subito smaltito la delusione di Coppa. Il Buddusò nella prima ha sorpreso tutti espugnando il campo della Macomerese. Riflettori puntati al “Peppino Sau” di Usini per la super sfida tra Usinese e Macomerese, due delle candidate alla vittoria finale. Domenico Saba e compagni puntano ad incamerare altri tre punti. Il Coghinas, altra corazzata del raggruppamento, è sulla carta favorito contro l’Abbasanta.

Domenica le altre gare. Per il girone A: alle 16, Arborea-Villacidrese, Atletico Cagliari-Idolo, Atletico Masainas-Cus Cagliari, Lanusei-Terralba, Pirri-Tortolì, Castiadas-Tharros, Orrolese-Uta e Villamassargia-Selargius; girone B: alle 16, Bosa-Atletico Bono, Castelsardo-Tuttavista, Luogosanto-Ovodda, Sinoscola-Bonorva, Stintino-Lanteri e Tonara-Sennori. La Promozione scenderà in campo anche il 25 settembre (terza giornata). Variazioni orario: alle 16.30 Lanteri-Luogosato, alle 17 Atletico Bono-Tonara, e alle 18 Ovodda-Abbasanta.