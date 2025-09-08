«Quattro anni di lotta ai traffici di droghe sintetiche» 

«Abbiamo notato un incremento dei consumi e dunque delle richieste nei mercati illegali. Studiando il fenomeno dello spaccio delle droghe sintetiche siamo arrivati a scoprire un mondo, sia nelle modalità per reperire le sostanze sia della clientela, diverso da quello tradizionale. E le inchieste, sotto il coordinamento della Procura, ci hanno permesso di dare un duro colpo al mercato, effettuando in quattro anni ottanta arresti e numerosi sequestri di sostanze di ogni tipo, compresa la cocaina rosa». Nicola Pilia, 39 anni, ha comandato il nucleo investigativo provinciale dei carabinieri di Cagliari dal settembre 2021 fino a domenica scorsa. Arrivato maggiore va via da tenente colonnello e andrà comandare il reparto territoriale di Olbia. Nei quattro anni a capo delle tre sezioni del suo nucleo, composte da «meravigliosi investigatori che ho avuto l’onore di coordinare», ha raccolto diversi risultati assembrando le tecniche investigative tradizionali con quelle innovative, compresa l’intelligenza artificiale.

Con le indagini sulle droghe sintetiche avete scoperto un mondo nuovo e pericoloso?

«Abbiamo intercettato quella che è un’emergenza anche nel territorio di Cagliari, così come in tante altre città. Un mercato rivolto in particolare ai giovani e a una clientela più ricercata. L’analisi attenta su alcuni fenomeni criminali ci ha permesso di risalire alle tecniche di trasporto, tramite pacchi spediti a inconsapevoli corrieri, e agli ambienti di consumo, locali notturni e feste private. E siamo arrivati a effettuare numerosi arresti e sequestri».

Il contrasto allo spaccio di droga blocca il riciclaggio di soldi sporchi?

«Sappiamo di non poter debellare i traffici di sostanze stupefacenti. Ma arresti e sequestri ci permettono poi, in collaborazione con l’autorità giudiziaria, di far scattare sequestri di immobili e beni acquistati con soldi sporchi».

Altre inchieste che ricorderà?

«Quelle sulle rapine ai portavalori, quella sulla riapertura del caso di Beniamino Zuncheddu, la cattura del latitante Sandro Arzu, solo per citarne alcune tra le principali».

I risultati ottenuti sono il risultato anche di collaborazioni?

«Abbiamo avuto ottimi rapporti con le forze dell’ordine e ovviamente con la Procura. E poi, seguendo un’idea del comandante provinciale, abbiamo creato una sezione specializzata in indagini informatiche, per contrastare il crescente fenomeno dei raggiri e delle truffe sul Web».

Cosa lascia?

«Vado via con grande tristezza da Cagliari: la sento come casa mia. Ho vissuto profondamente queste realtà e ne sono innamorato. Speriamo sia solo un arrivederci».

