Quattro anni di dolore in attesa di risposte 

La giustizia ha decretato che il colpevole per la morte del giovane Fabio Serventi è Andrea Pinna ma la condanna all’ergastolo non basta per mettere la parola fine a questa terribile vicenda: da quattro anni la famiglia Serventi aspetta ancora di aver un posto dove piangere un ragazzo ucciso nel fiore degli anni. Un’attesa fatta di giorni e notti di angoscia, dove può bastare anche una voce, come quella circolata ieri ieri del presunto ritrovamento di un corpo nei pressi della diga di Bau Pressiu (invaso vuoto da mesi per dei lavori di manutenzione), per far ripiombare una famiglia nel dolore più nero.

Era giugno 2020 quando la mamma di Fabio Serventi, Marcella Ballisai, fece il suo primo appello: di suo figlio si erano perse le tracce e nessuno aiutava la sua famiglia nelle ricerche. «In tanti sanno qualcosa – ripeteva – dateci un segno, un indizio». Quell’appello, ripetuto per settimane, non ha mai avuto fortuna e poi la famiglia è piombata nel dolore più nero quando le indagini hanno portato al nome del colpevole, Andrea Pinna. All’epoca c’era un presunto colpevole, ma il corpo di Fabio ancora non si trovava, un’assenza che teneva viva una flebile speranza che però pian piano è svanita: «Ditemi dov’è il corpo – ha continuato a implorare mamma Marcella, ma niente, nessuna risposta. Si è arrivati al processo di Andrea Pinna ed arrivata la condanna all’ergastolo in primo grado, in appello e ora anche in Cassazione: in tutto questo tempo mamma Marcella ha continuato a implorare Pinna e chiunque sappia qualcosa di dire la verità: «Dove si trova il corpo di mio figlio? Voglio una tomba su cui portare un fiore».

RIPRODUZIONE RISERVATA