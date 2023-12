Quattro anni al re della movida 

Nell’industria del divertimento della costa orientale sarda tra San Teodoro, Budoni e Agrustos, non è mai esistita un’associazione dedita ad organizzare bancarotte di società che gestivano locali d’intrattenimento e discoteche per frodare il fisco. Ma “solo” delle singole bancarotte documentali, con tantissimi reati, molti dichiarati prescritti. Per questo, il Tribunale di Nuoro, presieduto da Elena Meloni (a latere Alessandra Ponti e Claudia Falchi Delitala), ieri ha condannato a quattro anni il re della movida, il nuorese Mario Mele, e il suo socio in affari Gianpietro Porcheddu. Tre anni invece sono stati inflitti a Ivan Deidda, Szigeti Dorottoya e Raffaele Donadio.

La lettura

Da quando Mele era stato rintracciato e rimpatriato dal Kenya, dove si era reso irreperibile sfuggendo ad una misura cautelare, aveva quasi sempre seguito di persona gran parte delle udienze di “peso”. Ieri, nel giorno della decisione, non era in aula. C’era Gianpietro Porcheddu, imperturbabile alla lettura del dispositivo. Per lui, così come per tutti i condannati, è stata disposta anche l’interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni e la contemporanea inabilitazione all’esercizio commerciale ed ad esercitare uffici diretti presso qualsiasi impresa per tutta la durata della pena inflitta. Il Tribunale, invece, ha sentenziato il «non doversi procedere per gli altri reati, dichiarati prescritti», mentre per tutti gli imputati, compresi Paolo Filippo Cambedda e Salvatore Marras, è arrivata l'assoluzione per l’associazione «perché il fatto non sussiste e non aver commesso il fatto».

L’indagine

Il processo era nato da un’indagine della Gdf per una maxi evasione da 17 milioni di euro. A giudizio, oltre all’ex patron del Pata Pata di Agrustos, altri imprenditori. Durante il dibattimento tra i testimoni personaggi dello spettacolo. La pubblica accusa col pm Andrea Ghironi ha sostenuto che tutto ruotava attorno a due locali, il Budda del Mar e il Pata Pata. Due locali che andavano a gonfie vele. I problemi cominciarono con il tentativo di fare il salto di qualità dalla società Magic Group. Una gestione opaca, con documenti contabili non adeguati, e i fallimenti che hanno permesso di ricostruire in maniera puntuale solo parte delle operazioni e aver certezza delle bancarotte. Per gli avvocati Giuseppe Mocci, Pietro e Mario Silvestro Pittalis e Roberta Pala, Antonello Cao, Rinaldo Lai, le scritture contabili non erano in capo a Mele e Porcheddu, ma allo studio Strepetti che le aveva consegnate al curatore fallimentare.

