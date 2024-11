Quattro agenti feriti in un incidente 

Quattro agenti di polizia fuori servizio di rientro da una festa notturna al Kill Time di Nuoro sono rimasti feriti in un incidente avvenuto ieri alle 7 del mattino a pochi chilometri da Orgosolo.

L’auto sulla quale viaggiavano i poliziotti, una Juke Nissan, per cause che non sono state rese note, si è scontrata frontalmente con il fuoristrada Galloper condotto da una persona del centro barbaricino. Nell’impatto frontale, avvenuto in prossimità di una curva, gli occupanti dei due veicoli hanno riportato lesioni giudicate guaribili in otto giorni di cure. I poliziotti, trasportati al Pronto soccorso del San Francesco, hanno ricevuto in mattinata la visita del questore di Nuoro, Alfonso Polverino, oltreché quella di diversi colleghi.

I rilievi effettuati sul luogo dell’incidente stradale e test alcolemici serviranno a chiarire la dinamica e accertare le responsabilità.

