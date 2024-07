Quattro acquisti per la Ferrini Anedda va all’Uri 

Poker di rinforzi per la Ferrini, i primi della nuova stagione. Arrivano i difensori Fabio Fredrich e Alessandro Mancusi, provenienti rispettivamente da Barisardo e Villasimius, il centrocampista Gabriele Dore ex Carbonia e l’attaccante Roberto Piroddi preso dal Sant’Elena. Comincia così a prendere forma la rosa, in vista del raduno al Polese lunedì 5 agosto per affrontare la decima stagione consecutiva in Eccellenza. «Sono acquisti mirati, su segnalazione e input del nostro allenatore Sebastiano Pinna», afferma il responsabile della sezione calcio Pietro Caddeo. «Non saranno però gli ultimi: siamo alla ricerca di una punta e di un esterno difensivo a destra».

Le conferme

Restano i veterani Alessandro Bonu, difensore e capitano al 18° anno di fila nel club, e Gianluca Podda, attaccante e vice capitano. Con loro Federico Boi, in squadra dal 2020 e sempre autore di ottime prestazioni nel pacchetto arretrato, il portiere Marco Manis arrivato a dicembre 2022 e gli innesti della scorsa stagione in mezzo al campo Pedro Alexandre, Mirco Carboni e Sandro Scioni. Pinna avrà a disposizione anche alcuni giovani della Juniores campione regionale, fra cui il classe 2005 Alberto Mele.

Le partenze

Si sapeva da tempo che non ci saranno più Marco Aresu e Alberto Usai, così come Alessio Figos che probabilmente smetterà. Fra chi non rimane, anche Nicola Murgia e Lucas Rostand. Il giovane terzino destro Walter Anedda, classe 2007, fa invece un salto di categoria e si trasferisce in Serie D all’Atletico Uri che già un anno fa aveva preso un altro fuori quota della Ferrini, il 2005 Paolo Pisano. Sono due dei tre prodotti del settore giovanile, con l’attaccante Sodiq Olayiwola che da qualche anno ha fatto esperienze fuori e ora andrà alla Torres, passati nelle serie superiori. «C’è una grande soddisfazione da parte nostra per questi tre ragazzi, è la dimostrazione del progetto di valorizzazione dei nostri giovani», dice Caddeo.

RIPRODUZIONE RISERVATA