Quattro acquisti per il Selargius, due colpi per l’Uta 

Altri quattro rinforzi e un rinnovo per il Selargius (Promozione). Il direttore sportivo Denis Fercia ha chiuso importanti trattative: arrivano il fortissimo centrocampista Alberto Usai, la scorsa stagione alla Ferrini Cagliari, il promettente portiere Federico Porceddu (classe 2007), ex Calcio Pirri, l’esterno basso Andrea Mulas (2007), ex Monastir, e Davide Zucca (2007), ex Villamar. Infine, è stato blindato anche Gianluca Mainas.

In precedenza erano stati tesserati l’esterno sinistro Tristan Ganzerli, ex Villasimius, l’attaccante Alberto Mele e il centrocampista Alessandro Serra, provenienti dalla Ferrini Cagliari. Confermati Roberto Salis, Fabio Murtas, Stanislao Lepore, Matteo Cannas, Enrico Campus, Paolo Berti, Mattia Felleca, Riccardo Porta, Gianluca Reginato e Gabriele Pisano. Cambieranno casacca, invece, Marco Capelli, Edoardo Pau, Riccardo Cambarau e Gabriele Pancotto. Non ci saranno anche Mattia Casciello (deve operarsi al ginocchio) e Fabio Argiolas, che smette di giocare. «Continuiamo a puntare sulla linea verde», dice il ds, «questa è la nostra politica. Una rosa ancora ringiovanita. Come giocatore di esperienza abbiamo aggiunto Usai che, insieme a Lepore, Salis e Mainas, farà da chioccia ai giovani. Sarà un campionato difficile, ma con l’entusiasmo dei ragazzi e del nuovo tecnico Federico Cocco contiamo di fare bene cercando di confermare la categoria possibilmente prima dell'ultima giornata».

L’Atletico Bono ha annunciato il nuovo tecnico: si tratta di Michele Fogu che per sei stagioni ha guidato l’Oschirese ottenendo lo storico salto in Promozione. Subentra a Celestino Ciarolu, che guiderà il Santa Teresa in Eccellenza. L’Ozierese ha annunciato la conferma del fantasista Antonio Fantasia (1993), grande protagonista del successo nel campionato di Prima categoria con venti reti e dieci assist. In panchina c’è sempre Cristian Mura. L’Uta ha ingaggiato l’esterno Fabrizio Casu, ex Villasimius e Carbonia, e l’attaccante Miguel Castronuovo, ex San Vito. Il Bonorva ha tesserato Luigi Solinas, cresciuto nelle giovanili di Nuorese e Olbia.

In Prima categoria il Decimoputzu conferma l’attaccante Omar Mocci, i centrocampisti Christian Mocci e Samuel Mura, l’esterno Mattia Mura e il portiere Simone Ena. Il Badesi, affidato ad Antonio Borrotzu, ha tesserato Roberto Seu. Bebo Palmas non rinnoverà con l’Havana San Basilio.

